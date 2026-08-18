«Это не серьезный подход»: Хабиров возмутился из-за подготовки матлицея в Уфе

В Уфе строят математический лицей на 360 учеников, но его концепция вызвала вопросы у Хабирова. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе продолжается строительство республиканского математического лицея-интерната, рассчитанного на 360 учеников и 250 спальных мест. Однако концепция будущего учебного заведения вызвала вопросы у главы Башкортостана Радия Хабирова - участники рабочего совещания не смогли подробно рассказать ему о некоторых параметрах объекта.

Выездное совещание на площадке строительства Хабиров провел 18 августа. Лицей возводят в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Здесь будут учиться школьники с 6-го по 11-й класс.

Предполагается, что учреждение станет современной образовательной площадкой для одаренных детей. Обучение планируют организовать по модели ведущих российских школ, специализируясь на математике, информатике и программировании.

Как сообщил руководитель подрядной организации «СМК-10» Валерий Мансуров, сейчас на объекте продолжаются монолитные работы. Их планируют завершить в октябре. Одновременно строители приступают к штукатурным и отделочным работам внутри одного из учебных корпусов.

Общая площадь будущего комплекса составит более 22 тысяч квадратных метров. В шестиэтажном здании разместятся учебные помещения, жилые блоки, спортивная зона, столовая и библиотека

Всего лицей будет рассчитан на 360 ученических и 250 спальных мест. Учиться здесь смогут школьники 6-11 классов.

После обсуждения строительных работ участники совещания перешли к концепции будущего лицея. Именно здесь у главы республики возникли вопросы.

Представители министерств и ведомств, проектировщики и строители не смогли подробно ответить на ряд вопросов руководителя региона. В частности, Хабиров интересовался организацией проживания учеников, количеством детей в комнатах, числом спортивных залов и другими особенностями будущего образовательного комплекса.

Главу Башкирии возмутило, что участники совещания не владели полной информацией о проекте.

- Поэтому я им сказал, чтобы готовились по новой. Не могут ответить на элементарные вопросы. Это не серьезный подход. Коллеги, которые готовили совещание, были не готовы к моим вопросам, - заявил Радий Хабиров. Глава республики подчеркнул, что к созданию лицея необходимо относиться особенно внимательно, поскольку туда планируют отбирать талантливых школьников.

- Этот математический лицей мы делаем самым лучшим в республике и России. Мы соберем здесь самых талантливых детей математического склада. И к проекту надо относиться серьезно, мелочей здесь нет, - отметил Хабиров.

По его словам, подробное обсуждение того, как будет устроен будущий лицей, состоится на следующем совещании.

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