Новый «Финист» выйдет на популярные маршруты в Башкирии

Стало известно, где будет ходить новый электропоезд. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новый электропоезд «Финист», который накануне поступил в Башкирию, будет работать сразу на нескольких популярных направлениях. Об этом сообщили в службе корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги.

Состав планируют задействовать на маршрутах «Южного экспресса» Уфа - Кумертау - Оренбург, Уфа - Приютово - Абдулино и Уфа - Аша. Кроме того, новый поезд будет курсировать в пределах Уфимской городской агломерации на участке Дема - Иглино.

Поступивший состав стал десятым электропоездом «Финист» в Башкирии.

Регион входит в число лидеров среди российских субъектов по обновлению парка электропоездов. Сейчас доля обновленного подвижного состава превышает 68%. Всего в регионе насчитывается 84 новых вагона поездов «Финист», «Ласточка», «Орлан» и «Скворец».

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