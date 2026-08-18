Снова сел пьяным за руль: в Стерлитамаке мужчина лишился «Вольво»

У жителя Стерлитамака забрали машину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Стерлитамаке у местного жителя конфисковали автомобиль за повторное управление машиной в состоянии алкогольного опьянения.

Стерлитамакский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, который в октябре 2025 года управлял «Вольво S80» после употребления алкоголя. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Вину подсудимый не признал. Несмотря на это, суд признал его виновным. Мужчине назначили 240 часов обязательных работ и запретили управлять транспортом в течение двух лет и шести месяцев. Кроме того, по требованию прокуратуры автомобиль конфисковали в доход государства.

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