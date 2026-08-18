В Башкирии стабилизировалась ситуация с топливом на АЗС

В Башкирии стабилизируется ситуация с бензином. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с топливом на автозаправочных станциях Башкирии начала стабилизироваться. В среднем сейчас у АЗС в очередях находятся от 5 до 20 автомобилей, сообщила на брифинге в ЦУРе начальник управления главы региона по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

По ее словам, проблемы с топливом удалось снять в Стерлитамаке, Октябрьском, Нефтекамске, Салавате и Сибае. Очередей и перебоев, которые наблюдались ранее, в этих городах уже нет. При этом ситуация остается сложной в четырех районах республики. В «красной зоне» находятся Аургазинский, Бурзянский, Илишевский и Чишминский районы.

В остальных территориях обстановка с поставками топлива постепенно улучшается.

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