Жителей Башкирии предупредили о грозах и плохой видимости

Башкирия окажется во власти гроз и тумана. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии 19 августа местами ожидаются грозы и туман. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

При тумане видимость может ухудшиться до 500 метров и менее. Кроме того, синоптики прогнозируют кратковременные дожди.

Ветер будет слабым, переменных направлений. Ночью температура воздуха составит +8...+13 градусов, днем потеплеет до +22...+27 градусов.

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