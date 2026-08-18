Мавлиев намерен мириться: обвиняемый в коррупции мэр Уфы озвучил депутатам Горсовета предложение по репутационным искам

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев предложил троим депутатам Горсовета мировые соглашения по искам о защите деловой репутации. Об этом «КП-Уфа» рассказал адвокат чиновника Марат Самойлов.

14 июля Горсовет расторг контракт с Мавлиевым из-за отзыва допуска к государственной тайне. На заседании спикер Марат Васимов заявил об использовании гаража администрации для перевозки судей из Татарстана, депутат Павел Васильев – о затратах на «девушек легкого поведения», его коллега Юлай Муратов – об «эскортницах», «коррупции» и «судьях из Татарстана».

После заседания Мавлиев заявил о намерении судиться. Иски к Васимову и Васильеву поданы в Октябрьский районный суд, к Муратову – в Кировский. В предложениях о мировой Мавлиев ссылается на экспертизу, которая подтверждает негативный характер высказываний депутатов.

Напомним, на минувшей неделе Верховный суд Башкирии восстановил Мавлиева в должности мэра, однако депутаты городского совета заявили о намерении повторно прекратить его полномочия.

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