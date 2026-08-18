Массовое ДТП на М-5 в Башкирии: погиб шофер

Фото: ГАИ Башкирии

В Буздякском районе Башкирии произошло ДТП с тремя авто – есть жертвы. Об этом рассказали в Госавтоинспекции республики.

Авария произошла вчера вечером 17 августа на 1376-м километре трассы М-5 «Урал». 60-летний шофер «КамАЗа» столкнулся с Hyundai ix35, после чего выехал на встречную полосу и врезался в большегруз DAF.

Водитель «КамАЗа» скончался по дороге в больницу. 38-летний водитель легкового автомобиля и его 36-летний пассажир госпитализированы с многочисленными травмами.

– Обстоятельства ДТП уточняются, – заявили в дорожной полиции.

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