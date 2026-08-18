Благоустройство парка Победы в Башкирии под угрозой: в ситуацию пришлось вмешаться прокурорам

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Стерлибашевском районе Башкирии прокуратура вынесла предостережение подрядчику, который благоустраивает парк. Об этом рассказали в надзорном ведомстве республики.
Прокуроры осмотрели парк Победы в селе Стерлибашево, его благоустраивают в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты оценили темпы, объем и качество работ, а также укомплектованность площадки рабочими бригадами и техникой.
В итоге индивидуальному предпринимателю объявили предостережение о недопустимости срыва сроков контракта.
– Завершение работ находится на контроле надзорного ведомства, – заявили в прокуратуре.
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