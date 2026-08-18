ЧП в башкирском селе: вспыхнул жилой дом, две женщины госпитализированы

Фото: МЧС Башкирии

В селе Старокудашево (Янаульского района Башкирии) пожарные потушили жилой дом. Об этом рассказали в МЧС республики.

В результате пожара пострадали две женщины – 28 и 52 лет. Обе госпитализированы в Янаульскую больницу. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает дознаватель МЧС.

В ведомстве напомнили правила поведения при пожаре. При первых признаках возгорания необходимо немедленно сообщить о пожаре по телефонам 101 или 112, предупредить окружающих и покинуть опасную зону. Если возгорание небольшое и нет угрозы жизни, можно попытаться потушить его самостоятельно с помощью огнетушителя.

– Однако рисковать собой и возвращаться в задымленное помещение нельзя – при распространении огня следует незамедлительно покинуть помещение и дождаться пожарных, – рекомендуют специалисты.

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