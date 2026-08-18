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НовостиПроисшествия18 августа 2026 6:39

Погибли два человека: на дороге в Башкирии мопед столкнулся с «Грантой»видео

В Башкирии в ДТП с Lada Granta погибли водитель и пассажирка мопеда
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГАИ Башкирии

Фото: ГАИ Башкирии

В Башкирии в столкновении мопеда с легковым автомобилем погибли два человека. Об этом рассказал глава Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.

В Башкирии в ДТП с Lada Granta погибли водитель и пассажирка мопеда

Авария произошла вчера вечером на 43-м километре дороги Дюртюли – Нефтекамск в Краснокамском районе. 46-летний водитель мопеда Alpha выехал со второстепенной дороги на главную и столкнулся с Lada Granta.

Водитель мопеда и его пассажирка – 47-летняя женщина – скончались до приезда скорой. Обстоятельства аварии уточняются.

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