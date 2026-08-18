Ночной пожар в уфимской девятиэтажке: пострадали три человека

Фото: МЧС Башкирии

В Уфе ночью вспыхнула квартира в девятиэтажном доме на улице Тухвата Янаби – пожарные спасли 28 человек, среди них семеро детей. Об этом рассказали в МЧС Башкирии.

Огонь охватил домашнее имущество в трехкомнатной квартире на первом этаже. При помощи спасательных устройств эвакуировали 21 человека, в том числе четверых детей. Еще семерых, из которых трое – дети, спасли с помощью тактической вентиляции.

Трое пострадавших получили травмы. 68-летнюю женщину с сильными ожогами доставили в ожоговый центр ГКБ №18, 70-летнего мужчину с отравлением продуктами горения – в ГКБ №21. 74-летняя женщина от госпитализации отказалась.

Причину инцидента устанавливает дознаватель МЧС.

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