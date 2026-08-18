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НовостиОбщество18 августа 2026 5:55

24 часа «Черного неба»: жителей Башкирии предупредили о режиме НМУ

В Уфе, Стерлитамаке, Салавате ожидают «Черное небо»
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Леонид ВАЛЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 18 августа, в Уфе, Стерлитамаке и Салавате с 20:00 вводится режим неблагоприятных метеорологических условий. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

Режим, который в народе называют «Черное небо», продлится сутки. В это время из-за безветренной погоды вредные вещества не рассеиваются в воздухе и оседают у земли – на уровне жилых домов. Промышленные предприятия в этот период обязаны сократить выбросы в атмосферу.

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