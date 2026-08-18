Оправдывал теракт в «Крокус Сити Холле»: 23-летнего уфимца лишили свободы на 7 лет

Фото: ФСБ Башкирии

23-летний житель Уфы осужден на 7 лет лишения свободы за оправдание терроризма, призывы к экстремизму и реабилитацию нацизма. Об этом рассказали в ФСБ Башкирии.

Молодой человек создал закрытый канал в одном из мессенджеров, где размещал провокационные публикации. В марте прошлого года он опубликовал материалы, оправдывающие действия террористов, совершивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Позднее он призывал к насильственным действиям вплоть до уничтожения граждан определенных национальностей, а также негативно высказывался в отношении ветеранов Великой Отечественной войны. В ходе расследования мужчина полностью признал вину и раскаялся.

Центральный окружной военный суд признал его виновным по статьям «Публичное оправдание терроризма», «Публичные призывы к экстремистской деятельности» и «Реабилитация нацизма». Первые два года он проведет в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима. Кроме того, ему на четыре года запретили администрировать сайты и каналы в интернете. Приговор в законную силу еще не вступил.

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