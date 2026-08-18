Дорога к Межвузовскому студенческому кампусу в Уфе: ради нее снесут дома

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе власти изымут два жилых помещения на улице Тукаева для строительства дороги. Соответствующее решение подписала начальник Управления земельных и имущественных отношений администрации города Ирина Кириллова.

Под изъятие попали два помещения в доме №10 по улице Тукаева, а также часть земельного участка под ним. Причина – строительство участка улицы Гоголя от Заки Валиди до Тукаева и продолжение самой улицы Тукаева.

Управлению по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений поручили снести жилые и нежилые строения на изымаемом участке. Все эти работы связаны с созданием инфраструктуры для Межвузовского студенческого кампуса.

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