Сбежал из детсада и выбежал на трассу: в Башкирии случилось ЧП с 4-летним ребенком

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии детский сад оштрафовали на 50 тысяч рублей после того, как 4-летний воспитанник самостоятельно покинул территорию учреждения. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Инцидент произошел в одном из дошкольных учреждений Зианчуринского района. Ребенок вышел за пределы садика без сопровождения воспитателя и перебежал через автомобильную трассу Магнитогорск – Ира. Мальчика заметила проезжавшая мимо женщина и сообщила в полицию.

Прокуратура провела проверку и установила, что произошедшее стало следствием отсутствия должного контроля за безопасностью детей. Детский сад оштрафовали на 50 тысяч рублей по административной статье «Нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод».

– Прокурор внес в адрес заведующего детским садом представление о недопущении подобного впредь, – сообщает надзорное ведомство.

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