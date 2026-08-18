Потеплеет, но осадки никуда не денутся: погода в Башкирии на ближайшие три дня

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии в ближайшие дни потеплеет, однако дожди не прекратятся. Такой прогноз дал Башгидрометцентр.

Сегодня, 18 августа, днем местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах – грозы. Западный ветер при грозах усилится до сильного. Температура днем составит +18, +23 градуса, на юго-востоке – до +28 градусов.

Завтра, 19 августа, местами также ожидаются кратковременные дожди. Ветер – слабый, переменных направлений. Ночью будет +8, +13 градусов, днем – +22, +27 градусов.

В четверг, 20 августа, картина не изменится: днем местами дожди, ночью – без существенных осадков. Температура останется в тех же пределах: ночью +8, +13 градусов, днем – +22, +27 градусов.

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