«Нам нужна детская больница большая»: глава Башкирии выступил с предложением на оперативке в ЦУРе

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе может появиться еще одна большая детская больница. С предложением о строительстве выступил глава Башкирии Радий Хабиров на сегодняшнем оперативном правительственном в Центре управления республикой.

По его словам, необходимость нового учреждения подтверждают сами врачи. Хабиров призвал уже сейчас начать поиск площадки и проработку технических характеристик, чтобы приступить к проектированию.

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин поддержал инициативу. Он рассказал, что в регионе выстроена трехуровневая система детской медицины: семь детских поликлиник и 48 детских отделений при районных больницах, восемь межмуниципальных детских центров, а также Республиканская детская клиническая больница и Городская детская клиническая больница №17 в Уфе.

За первые шесть месяцев 2026 года профилактические осмотры прошли 437 тысяч детей, диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья – 254,5 тысячи. В республике работают 1,5 тысячи врачей-педиатров на 879,4 тысячи детей до 17 лет. В этом году Минздрав получил четыре мобильных медицинских комплекса для осмотра несовершеннолетних.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.