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НовостиОбщество17 августа 2026 17:43

Карантин в башкирской деревне Успех: там выявили чрезвычайно опасную болезнь

В Башкирии ввели карантин по бешенству в деревне Успех
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Миякинском районе Башкирии введен карантин по бешенству животных в деревне Успех. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.

Карантин действует с минувшей пятницы – 14 августа. Эпизоотическим очагом признана территория личного подсобного хозяйства на улице Дружбы.

На время карантина запрещены ввоз и вывоз животных с подкарантинной территории, а также проведение сельскохозяйственных ярмарок и выставок.

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