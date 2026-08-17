Карантин в башкирской деревне Успех: там выявили чрезвычайно опасную болезнь

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Миякинском районе Башкирии введен карантин по бешенству животных в деревне Успех. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.

Карантин действует с минувшей пятницы – 14 августа. Эпизоотическим очагом признана территория личного подсобного хозяйства на улице Дружбы.

На время карантина запрещены ввоз и вывоз животных с подкарантинной территории, а также проведение сельскохозяйственных ярмарок и выставок.

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