Жители Башкирии моментально стали обладателями 16 млн рублей: в чем их секрет

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Башкирии с начала 2026 года выиграли 15,7 млн рублей в моментальных. Об этом рассказали в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России.

Республика вошла в десятку регионов-лидеров по сумме выигрышей. Среди победителей – двое жителей Башкирии, которые выиграли 3 млн и 1 млн рублей.

Всего с января участники по всей стране выиграли в моментальных лотереях более 632 млн рублей. Обладателями выигрышей от 1 млн рублей стали 16 человек из разных регионов. Лидируют по сумме выигрышей Москва – 39,2 млн рублей, Санкт-Петербург – 38,1 млн рублей и Московская область – 34,7 млн рублей.

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