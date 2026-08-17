«По-прежнему в больнице»: Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке дронов в Башкирии

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Состояние двух жителей Башкирии, пострадавших при атаке беспилотников, улучшается. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

По его словам, оба пациента по-прежнему находятся в больнице под наблюдением врачей, их состояние стабильное и есть положительная динамика.

Напомним, 13 августа беспилотники атаковали Башкирию. Над Салаватом сбили 16 из 21 дрона, обломки одного упали на территории промзоны и вызвали возгорание. В тот же день атаке подвергся распределительный центр Wildberries в Чишминском районе – там также вспыхнул пожар. После инцидентов специалисты проверили качество воздуха в Салавате и не выявили превышений допустимых концентраций вредных веществ.

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