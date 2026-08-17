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НовостиПроисшествия17 августа 2026 15:29

Резня в Уфе: вице-премьер Башкирии высказался о нападении школьницы на девочек-сестер

Вице-премьер Башкирии прокомментировал нападение с ножом на девочек в Уфе
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Аккаунт Урала Кильсенбаева в соцсетях

Фото: Аккаунт Урала Кильсенбаева в соцсетях

В Башкирии созовут Комиссию по делам несовершеннолетних после нападения 16-летней школьницы с ножом на двух сестер в Уфе. Об этом рассказал вице-премьер республики Урал Кильсенбаев.

По его словам, комиссия детально разберет ситуацию, чтобы подобное не повторилось. Также чиновник заявил, что службы МВД и здравоохранения оперативно отреагировали на инцидент, ведется разбирательство.

Напомним, сегодня утром на улице Высотной в Уфе девушка с ножом напала на сверстницу и ее 9-летнюю сестру. Обе прооперированы: старшая – в крайне тяжелом состоянии, младшая – в тяжелом, но стабильном. Подозреваемую задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц». Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклада о ходе расследования.

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