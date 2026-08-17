Не только помогли, но и проявили сочувствие и заботу: спасатели пришли на выручку уфимцу с частично ампутированной ногой

Фото: УГЗ Уфы

В Уфе спасатели ночью помогли пожилому мужчине, который упал в подъезде и застрял ногой между перилами. Об этом рассказали в Управлении гражданской защиты города.

Вызов поступил с улицы Коммунаров. На месте выяснилось, что мужчина страдает тяжелым заболеванием и имеет частичную ампутацию ноги. Ему стало плохо, он оступился, упал и рассек затылок. Спасатели остановили кровотечение, обработали рану и наложили повязку. Все это время они разговаривали с пострадавшим и успокаивали его. Прибывшим врачам скорой помощи мужчину передали уже в стабильном состоянии.

– Спасатель – это не просто человек с ломом и болгаркой. Это тот, кто первым подставит плечо, бинтует раны и бережно держит за руку, когда кажется, что земля уходит из-под ног. От всей души желаем нашему ночному пациенту крепкого здоровья, сил в борьбе с недугом и чтобы на его жизненном пути встречались только чуткие и отзывчивые люди! Берегите своих пожилых и близких соседей. И помните: если случилась беда – номер 112 работает круглосуточно, – заявили в УГЗ.

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