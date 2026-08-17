16-летняя школьница устроили резню в Уфе: ранены две девочки, Бастрыкин потребовал доклад

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклада по делу о нападении 16-летней девушки с ножом на двух сестер в Уфе. Об этом рассказали в информационном центре СКР.

Инцидент произошел сегодня утром в квартире на улице Высотной. Нападавшая пришла с открытым лицом – предположительно, дверь ей открыла старшая сестра. Девушка сразу напала на сверстницу с ножом. Младшая сестра бросилась на помощь и тоже получила ранения. Свидетелем стал 10-летний брат девочек – он выбежал в подъезд и позвал на помощь.

Обе пострадавшие госпитализированы и прооперированы. Старшая находится в крайне тяжелом состоянии, младшая – в тяжелом, но стабильном.

По данным «КП-Уфа», конфликт между девочками мог начаться в школе. До нападения подозреваемая уже пыталась проникнуть в квартиру – камеры фиксировали ее визиты, причем однажды она приходила в маске персонажей «Игры в кальмара».

Подозреваемую задержали. Следствие намерено просить суд об ее аресте. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц». Прокуратура Башкирии поставила расследование на контроль.

Бастрыкин поручил руководителю Следкома Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования.

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