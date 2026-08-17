На высоту – без инструктажа и страховки: в Уфе рабочий сорвался с крыши, осужден предприниматель

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе суд вынес приговор индивидуальному предпринимателю, по вине которого рабочий упал с высоты и получил тяжелые травмы. Об этом рассказали в Следственном комитете Башкирии.

В декабре 2024 года 36-летний коммерсант заключил договор на ремонт кровли одного из зданий и привлек рабочего. 10 декабря тот упал с большой высоты. Выяснилось, что предприниматель допустил его к работе без инструктажа и средств индивидуальной защиты.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью». Суд назначил предпринимателю 200 часов обязательных работ.

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