«Человек выдающейся судьбы»: в Башкирии ушел из жизни 73-летний доброволец отряда «ЛизаАлерт»

Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

В Башкирии скончался волонтер поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан» Фаиль Наилевич Хафизов. Ему было 73 года.

Как рассказали представитель отряда, Фаиль Наилевич был заслуженным работником образования и многолетним руководителем Федерации тенниса республики. В «ЛизаАлерт» он пришел в 2025 году и быстро стал неотъемлемой частью команды. Он участвовал в поисках в Уфе и выезжал за сотни километров от дома – не разделяя задачи на простые и сложные. Товарищи отмечали его энергию, острый ум и искреннее желание помочь.

– Человек выдающейся судьбы. Всегда был готов откликнуться. На него можно было положиться в любой ситуации. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким Фаиля Наилевича. Память о нем и о тех добрых делах, которые он успел совершить, навсегда сохранится в наших сердцах. Спасибо тебе за все, АтА, – заявили в «ЛизаАлерт».

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