«Надежный помощник в критических ситуациях»: вертолет из Башкирии спас 32 человека

Фото: Аккаунт Радия Хабирова в соцсетях

Вертолет Ка-32 кумертауского производства за пять лет службы в Башкирии спас 32 человека. Об этом рассказал глава республики Радий Хабиров.

За это время машину задействовали в тушении 17 техногенных и 16 природных пожаров, а также в десятках поисково-спасательных операций. Один из последних примеров – пожар в Чишминском районе, где после атаки беспилотника загорелся логистический комплекс. Экипаж вертолета совместно с пожарными остановил распространение огня и отстоял большую часть склада.

– Спасибо всем за хорошую работу, молодцы. А наш Ка-32 в очередной раз показал высочайшую эффективность. Это наш надежный помощник в критических ситуациях и самых сложных условиях, – заявил Хабиров.

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