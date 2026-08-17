Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 августа 2026 11:42

Ситуация с топливом в Башкирии: четыре района в «красной зоне»

В четырех районах Башкирии наблюдаются проблемы с топливом
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В четырех муниципалитетах Башкирии наблюдаются проблемы с топливом. Об этом рассказал на сегодняшнем брифинге сообщил сотрудник Центра управления республикой Ильяс Сагитов.

В «красной зоне» – Балтачевский, Баймакский, Зианчуринский и Чекмагушевский районы. Туда уже направили бензовозы и рассчитывают снять проблему к вечеру.

В Уфе, Стерлитамаке, Октябрьском и Нефтекамске большинство заправок работают в штатном режиме, однако на АЗС выстраиваются очереди от 5 до 25 автомобилей. Часть частных заправок возобновила работу благодаря доступу к биржевым поставкам.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.