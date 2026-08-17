Ситуация с топливом в Башкирии: четыре района в «красной зоне»

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В четырех муниципалитетах Башкирии наблюдаются проблемы с топливом. Об этом рассказал на сегодняшнем брифинге сообщил сотрудник Центра управления республикой Ильяс Сагитов.

В «красной зоне» – Балтачевский, Баймакский, Зианчуринский и Чекмагушевский районы. Туда уже направили бензовозы и рассчитывают снять проблему к вечеру.

В Уфе, Стерлитамаке, Октябрьском и Нефтекамске большинство заправок работают в штатном режиме, однако на АЗС выстраиваются очереди от 5 до 25 автомобилей. Часть частных заправок возобновила работу благодаря доступу к биржевым поставкам.

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