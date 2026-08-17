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НовостиОбщество17 августа 2026 11:23

Эхо Гражданской войны: в Башкирии тракторист наткнулся в поле на артиллерийский снаряд

В Башкирии тракторист нашел в поле снаряд времен Гражданской войны
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Росгвардия Башкирии

Фото: Росгвардия Башкирии

В Янаульском районе Башкирии тракторист обнаружил во время сельскохозяйственных работ артиллерийский снаряд времен Гражданской войны. Об этом рассказали в Росгвардии республики.

Специалисты-взрывотехники ОМОН оцепили территорию и установили, что находка является 75-миллиметровым снарядом с сильными коррозийными повреждениями и взрывателем. Боеприпас представлял опасность при механическом воздействии. Снаряд вывезли в безопасное место и уничтожили контролируемым подрывом. Пострадавших нет.

Росгвардия напоминает: при обнаружении подозрительных предметов, похожих на боеприпасы, необходимо немедленно звонить по номеру 112 и не приближаться к находке.

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