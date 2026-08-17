Главбух больницы в Башкирии похитила бюджетные деньги для себя и знакомой: она провернула махинацию с документами

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В Аургазинском районе Башкирии суд вынес приговор бывшему главному бухгалтеру больницы, похитившей бюджетные средства. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Гафурийский межрайонный суд признал женщину виновной по статье «Растрата с использованием служебного положения». С июня 2023 по март 2024 года она вносила недостоверные сведения о размере выплат – себе и своей знакомой. Ущерб больнице оценили в более чем 300 тысяч рублей.

Подсудимая вину признала и возместила ущерб. Суд назначил ей штраф в размере 200 тысяч рублей.

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