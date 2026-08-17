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НовостиОбщество17 августа 2026 10:00

Заплатили за дома, но остались без денег: Бастрыкин потребовал доклад по делу в Башкирии

Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела об обмане жителей Башкирии
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Жители Башкирии пожаловались Бастрыкину на обман при строительстве домов.

Жители Башкирии пожаловались Бастрыкину на обман при строительстве домов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела после обращения жителей Башкирии, заявивших о мошенничестве при строительстве частных домов.

Как сообщили в СК России, в 2024 году жители Учалов заключили с индивидуальным предпринимателем договоры на строительство домов. За работы они заплатили деньги, в том числе полученные по целевым кредитам. Однако застройщик не выполнил взятые на себя обязательства в установленные сроки, а полученные от заказчиков средства не вернул.

После обращения граждан в Следственном управлении СК России по Башкирии расследуется уголовное дело.

Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе и результатах расследования. Отдельно председатель ведомства потребовал сообщить о мерах, которые принимаются для возмещения ущерба пострадавшим.

Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

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