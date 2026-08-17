Прокуратура Башкирии взяла на контроль дело о нападении на двух сестер в Уфе

Прокуратура Башкирии взяла дело на контроль. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела о покушении на убийство двух несовершеннолетних сестер. Девочки получили ножевые ранения и были госпитализированы.

По предварительным данным, утром в квартире дома на улице Высотной между двумя 16-летними девочками произошел конфликт. Взрослых в этот момент дома не было. В ходе ссоры одна из школьниц ударила ножом свою сверстницу и ее 9-летнюю сестру. Еще один ребенок - брат пострадавших 2016 года рождения - не пострадал.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования.

Как рассказали в ведомстве, для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехали заместитель прокурора Башкирии Андрей Маркин и исполняющий обязанности прокурора Кировского района Уфы Денис Гафиятуллин.

Кроме того, прокуратура проверит соблюдение законодательства о несовершеннолетних и даст оценку работе органов системы профилактики. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Причины конфликта и все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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