Конфликт начался еще в школе: в Уфе девочка-подросток напала с ножом на двух сестер

В Уфе возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух девочек. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе подросток напала с ножом на двух сестер во время конфликта. Пострадавшие находятся в больнице, старшая девочка - в крайне тяжелом состоянии, младшая - в тяжелом, но стабильном. Об этом сообщили в СУ СКР по Башкирии.

По данным следствия, инцидент произошел в одной из квартир города. Во время конфликта на почве личных неприязненных отношений девочка-подросток нанесла ножевые ранения своей сверстнице и ее малолетней сестре. Обеих госпитализировали, врачи провели им экстренные операции.

Известно, что юную подозреваемую задержали. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые могли способствовать преступлению.

Как сообщил «Башинформу» источник в экстренных службах, конфликт между девочками мог начаться еще в школе. Что именно стало причиной ссоры, пока не установлено. По данным источника, предполагаемая нападавшая и раньше пыталась попасть в квартиру, где жили девочки.

Во время нападения в квартире находился младший брат пострадавших. Он смог выбежать в подъезд и позвать на помощь.

Ранее полиция сообщала, что после нападения подросток скрылась, однако вскоре сотрудники правоохранительных органов установили ее местонахождение и задержали.

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