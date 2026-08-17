Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 августа 2026 8:30

Три трагедии за выходные: в Башкирии на водоемах погибли 19-летний и двое мужчин

В Башкирии за выходные на водоемах погибли три человека
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Три человека погибли на воде в Башкирии.

Три человека погибли на воде в Башкирии.

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За выходные в Башкирии произошло несколько трагических происшествий на водоемах. Погибли три человека, сообщили в МЧС республики.

На озере Карабалыкты в селе Ташбулатово Абзелиловского района погиб 60-летний мужчина. Его тело на берег вытащили находившиеся неподалеку рыбаки.

Еще одного погибшего обнаружили на реке Белой ниже по течению между селами Верхнелачентау и Нижнелачентау Бирского района. Погибшим оказался 19-летний парень.

Третья трагедия произошла на Юмагузинском водохранилище. На глазах у очевидцев погиб 63-летний отдыхающий. По предварительным данным, мужчина находился в месте, не оборудованном для купания.

По всем фактам правоохранительные органы проводят оперативно-следственные мероприятия. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.