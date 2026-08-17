Две сестры в больнице: в Уфе школьница напала на девочек с ножом

В Уфе 16-летняя девушка ранила двух сестер в квартире.

В Уфе 16-летняя девушка напала с ножом на двух несовершеннолетних сестер. Обе пострадавшие госпитализированы, сообщили в МВД по Башкирии.

Известно, что поножовщина произошла в квартире на улице Высотной. По предварительным данным, 16-летняя девушка нанесла ножевые ранения двум сестрам 9 и 16 лет, после чего скрылась.

Сотрудники полиции позже установили местонахождение подозреваемой и задержали ее.

В МВД пояснили, что пострадавших девочек доставили в больницу. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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