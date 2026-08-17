Глава Башкирии поздравил Полину Дмитриеву с победой на юниорском чемпионате Европы по спортивной гимнастике

Фото: Фото: Федерация гимнастики России

17 августа на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров вновь поздравил гимнастку Полину Дмитриеву, блестяще выступившую на юниорском чемпионате Европы. В составе сборной России по спортивной гимнастике уроженка Стерлитамака завоевала 4 золотые и одну серебряную медали на соревнованиях в Хорватии.

- У нас впервые появилась чемпионка Европы по спортивной гимнастике среди юниоров. У нас не было таких результатов. Она четыре золотых и одну серебряную медали завоевала, очень удивительная девочка. Мне кажется, что у нас есть будущее в спортивной гимнастике, - заявил на совещании глава Башкирии.

Полина Дмитриева и ее тренер Елена Кайгулова завтра днем вернутся в Уфу, в аэропорту их планируют встречать болельщики и журналисты. «КП-Уфа» присоединяется к поздравлениям юной спортсменки!

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