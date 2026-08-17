Хабиров оценил работу Салавата во время атаки БПЛА

Хабиров рассказал об атаке на Салават. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Башкирии Радий Хабиров во время оперативного совещания в ЦУРе поздравил руководителя администрации Салавата Марата Загидуллина с прошедшим днем рождения. Как отметил глава республики, праздник у него пришелся на один из самых ожесточенных налетов беспилотников на «Газпром нефтехим Салават».

Хабиров отметил, что городские службы справились с ситуацией. Он также поблагодарил специалистов за работу во время атаки.

Напомним, 13 августа в Салавате была отражена атака БПЛА. Обломки одного из беспилотников упали на территории промзоны, после чего произошло возгорание. Всего, по словам Радия Хабирова, над Салаватом сбили 16 беспилотников из 21, атаковавшего Башкирию.

В этот же день беспилотники атаковали распределительный центр Wildberries в Чишминском районе. Там также произошло возгорание, по факту атаки Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В результате атак в Башкирии пострадали два человека. После происшествия специалисты Минэкологии республики и сотрудники аналитической лаборатории проверили качество воздуха в Салавате. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не обнаружили.

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