Главный судебный пристав Башкирии покинул пост и переехал работать в другой регион

На должность в качестве врио назначен Дмитрий Бровченко.

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал об уходе с должности главного судебного пристава республики Ильнура Махмутова. Он возглавлял региональное управление с 2017 года и теперь продолжит работу в другом регионе.

Хабиров во время оперативного совещания в ЦУРе отметил, что за время работы Махмутова служба судебных приставов качественно выполняла поставленные задачи. Глава республики также поблагодарил его за сотрудничество и пожелал успехов на новом месте.

Временно исполняющим обязанности руководителя управления назначен Дмитрий Бровченко. Радий Хабиров пожелал новому руководителю удачи в работе.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.