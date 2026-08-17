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НовостиПроисшествия17 августа 2026 7:00

В Башкирии опрокинулась «Нива»: пассажир погиб, водитель госпитализирован

В Башкирии в ДТП погиб 54-летний пассажир «Нивы»
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Пассажир погиб, водитель госпитализирован.

Пассажир погиб, водитель госпитализирован.

В Иглинском районе Башкирии в результате ДТП погиб 54-летний пассажир автомобиля «Лада Нива». Авария произошла на 23-м километре дороги Кальтовка - Иглино.

По предварительным данным, 33-летний водитель не справился с управлением. Машина съехала с дороги в кювет и опрокинулась. Пассажир получил смертельные травмы и погиб на месте происшествия. Водителя с травмами доставили в больницу.

Как установили сотрудники Госавтоинспекции, мужчина, находившийся за рулем автомобиля, не имел права управления транспортными средствами.

Обстоятельства аварии устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.

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