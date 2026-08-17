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НовостиОбщество17 августа 2026 6:30

В Башкирии мужчину наказали за непристойные сообщения коллеге

За оскорбление коллеги житель Башкирии заплатит 3 тысячи рублей
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Оскорбил коллегу по электронной почте и получил штраф в Башкирии.

Оскорбил коллегу по электронной почте и получил штраф в Башкирии.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Стерлитамакском районе мужчина получил штраф за оскорбление коллеги в интернете. За непристойные сообщения ему придется заплатить 3 тысячи рублей.

Как сообщает прокуратура, конфликт между двумя сотрудниками произошел в одной из организаций в мае 2026 года. После ссоры мужчина продолжил выяснение отношений уже из дома и отправил женщине на электронную почту оскорбительные сообщения.

Коллега обратилась с заявлением в прокуратуру. Материалы проверки стали основанием для рассмотрения дела мировым судом.

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