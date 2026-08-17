В Уфе женщина получила условный срок за удар ножом бывшего сожителя

В Уфе женщина ранила ножом бывшего сожителя после ссоры. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Ссора из-за букета цветов закончилась ножевым ранением в Уфе. Калининский районный суд вынес приговор 40-летней местной жительнице, которая причинила бывшему сожителю тяжкий вред здоровью.

Как установил суд, конфликт между бывшими партнерами произошел в одном из развлекательных заведений города. Мужчина увидел на столе букет цветов и предположил, что его подарил женщине другой мужчина. После этого он несколько раз ударил бывшую сожительницу по голове и перевернул праздничный стол.

Затем конфликт продолжился уже на улице. Женщина подошла к мужчине, достала нож, который был при ней, и ударила его в живот. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью.

В суде женщина полностью признала свою вину. С учетом обстоятельств произошедшего и данных о подсудимой суд назначил ей четыре года лишения свободы условно. Испытательный срок составил два года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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