В Башкирии назвали самые популярные имена новорожденных

Стали известны самые популярные и редкие имена новорожденных в Башкирии. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

София и Михаил стали самыми популярными именами среди новорожденных в Башкирии. Такие данные по состоянию на 16 августа опубликовал информационно-аналитический портал «Реестр ЗАГС».

В пятерку самых востребованных имен для девочек также вошли Анна, Мария, Варвара и Ева. Среди мальчиков после Михаила чаще всего родители выбирали Александра, Тимофея, Матвея и Артема.

При этом в республике зарегистрировали и немало необычных имен. Среди девочек встречаются София Адауго Угочукву, Аллия, Нгок Бао Ви, Акида и Есислава.

Мальчиков родители назвали Мезахиром, Эдиге, Аймаадыром, Ходжибоем и Диэлем.

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