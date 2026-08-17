На четырех трассах Башкирии усилили контроль за водителями

В Башкирии ДПС вышла в рейд на ключевые автодороги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники специализированного батальона ДПС проводят масштабный рейд на дорогах Башкирии. Инспекторы проверяют автомобилистов, чтобы предупредить аварии и нарушения правил дорожного движения.

Проверки проходят сразу на нескольких крупных трассах. Экипажи работают на отдельных участках М-5 «Урал», дорог Уфа - Оренбург, Уфа - Бирск - Янаул и Уфа - Белорецк.

Особое внимание инспекторы уделяют водителям, которые могут находиться за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Также сотрудники Госавтоинспекции проверяют соблюдение правил перевозки детей.

Водителей призывают соблюдать скоростной режим и иметь при себе необходимые документы. Кроме того, автомобилистам напоминают, что во время рейда необходимо быть готовыми к остановке для проверки.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.