«Ваши деньги в опасности»: уфимский пенсионер отдал мошенникам 2,5 млн рублей

В Уфе пенсионера убедили отдать курьеру более 2,5 млн рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе 77-летний пенсионер стал жертвой мошенников и лишился более 2,5 млн рублей. По факту хищения денег возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Башкирии.

По данным полиции, аферисты начали общаться с мужчиной еще в июле. Они представлялись сотрудниками Пенсионного фонда, Росфинмониторинга и ФСБ и убеждали пенсионера, что его накопления находятся под угрозой. Чтобы завладеть деньгами, злоумышленники использовали несколько предлогов. Сначала они заявили мужчине о необходимости записаться в Пенсионный фонд, а затем убедили его, что для сохранности сбережений деньги нужно передать другому человеку.

Пенсионер поверил звонившим и передал незнакомой девушке более 2,5 млн рублей. После этого мошенники перестали выходить с ним на связь, и мужчина понял, что стал жертвой обмана.

Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.