Долг на миллионы: прокуратура добилась выплаты зарплаты сотрудникам завода

В Башкирии прокуратура добилась выплаты долгов по зарплате 104 сотрудникам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии после вмешательства прокуратуры 104 сотрудникам Арлановского завода керамического кирпича выплатили задолженность по заработной плате. Общая сумма долга превышала 4,6 млн рублей.

Как сообщили в прокуратуре Краснокамского района, задолженность перед работниками выявили в ходе проверки соблюдения трудового законодательства. После этого надзорное ведомство внесло руководителю предприятия представление об устранении нарушений. Кроме того, в отношении директора возбудили административное дело по статье о невыплате или неполной выплате зарплаты в установленный срок.

После принятых прокуратурой мер предприятие полностью погасило задолженность перед всеми работниками.

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