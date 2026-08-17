Долг на миллионы: прокуратура добилась выплаты зарплаты сотрудникам завода

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Башкирии после вмешательства прокуратуры 104 сотрудникам Арлановского завода керамического кирпича выплатили задолженность по заработной плате. Общая сумма долга превышала 4,6 млн рублей.
Как сообщили в прокуратуре Краснокамского района, задолженность перед работниками выявили в ходе проверки соблюдения трудового законодательства. После этого надзорное ведомство внесло руководителю предприятия представление об устранении нарушений. Кроме того, в отношении директора возбудили административное дело по статье о невыплате или неполной выплате зарплаты в установленный срок.
После принятых прокуратурой мер предприятие полностью погасило задолженность перед всеми работниками.
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