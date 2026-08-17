В Башкирии на торги выставили конфискованные автомобили

В Башкирии продают конфискованные машины по начальной цене от 60 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии проведут аукцион по продаже автомобилей, которые были конфискованы и обращены в собственность государства. Электронные торги состоятся 15 сентября на площадке «РТС-Тендер».

Всего на продажу выставили 20 лотов. Среди них автомобили Lada, ВАЗ, Daewoo, Renault, Volkswagen, Hyundai, Lifan, Geely и другие транспортные средства. Самая низкая начальная цена установлена на ВАЗ 21102 2002 года выпуска - 60 267 рублей. Еще один ВАЗ 21060 2008 года можно будет приобрести по начальной цене 66 293 рубля.

Самым дорогим лотом стал Hyundai Solaris 2022 года выпуска. Его начальная стоимость составляет 1 млн 138 тысяч 87 рублей.

Также среди предложений - Lada Priora, Lada Granta, Lada Kalina, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2114, Renault Logan, Datsun on-DO и другие автомобили. В двух лотах вместе с автомобилями продаются мопеды Alpha и Colt.

При этом организаторы предупреждают покупателей о состоянии выставленного транспорта. Работоспособность автомобилей не проверялась, ключи и документы могут отсутствовать. Продавец также не отвечает за возможные скрытые дефекты. Перед покупкой участникам рекомендуют самостоятельно проверить транспорт на наличие обременений и залогов.

Автомобили находятся в разных населенных пунктах Башкирии, в том числе в Белебее, Стерлитамаке, Сибае, Октябрьском, Салавате, Белорецке, Мелеузе, Благовещенске и Баймаке. Часть транспорта расположена в селах Бакалы, Раевский, Акъяр, Аскарово, Ермолаево, Месягутово, Стерлибашево и других населенных пунктах.

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной площадке до 1 сентября, подать заявку и внести задаток. Его размер составляет 10% от начальной стоимости выбранного лота.

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