Погода в предпоследнюю неделю лета в Башкирии: ожидаются дожди и грозы

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии в ближайшие дни ожидаются сильные осадки. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

Завтра, 17 августа, по республике пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На юго-востоке осадков не ожидается. Ветер будет юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью – от +4 до +9 градусов, днем – от +14 до +19 градусов.

Во вторник, 18 августа, дожди и грозы сохранятся, но будут носить местный характер. Ветер – западный умеренный. Ночью столбики термометров опустятся до +5, +10 градусов, днем поднимутся до +16, +21 градуса.

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