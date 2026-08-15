Рост цен замедлился: Башкирия вошла в топ-3 регионов с минимальной инфляцией

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В минувшем июле потребительские цены в Башкирии выросли на 0,29% по сравнению с июнем – после 0,61% в предыдущем месяце. Это следует из данных Росстата.

Продовольственные товары в республике подорожали на 0,31%, непродовольственные – на 0,49%, услуги – на 0,02%.

Среди 14 регионов Приволжского федерального округа Башкирия вошла в тройку с минимальной инфляцией – вместе с Марий Эл (0,13%) и Удмуртией (0,22%). В целом по округу цены за месяц выросли на 0,48% против 0,92% в июне. Лидерами по росту цен стали Мордовия (0,93%), Кировская область (0,87%) и Татарстан (0,74%).

По России инфляция в июле составила 0,54% после 0,87% в июне.

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