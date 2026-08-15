Жителям Башкирии стали чаще отказывать в кредитах: эксперт пояснил, почему

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Башкирии все чаще отказывают в кредитах – ипотеках, автокредитах и других розничных займах. Об этом рассказали в Национальном бюро кредитных историй.

По данным НБКИ, в июле доля отклоненных заявок достигла 77,1% – на 0,2% больше, чем в предыдущем месяце.

Директор по маркетингу бюро Алексей Волков пояснил, что банки ужесточают требования к кредитным историям заемщиков, чтобы снизить риск просрочек.

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