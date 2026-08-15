В Башкирии пропала нуждающаяся в медпомощи женщина: поиски идут уже почти четыре месяца

Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

В Башкирии с 17 апреля разыскивают 49-летнюю Елену Ковину. Об этом рассказал поисковый отряд «ЛизаАлерт Башкортостан».

Женщина пропала в поселке Желанный (город Салават). Она нуждается в медицинской помощи. У женщины рост 167 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы и карие глаза. В момент исчезновения была одета в светло-голубую кофту, зеленые штаны и коричневые туфли.

«ЛизаАлерт» ищет добровольцев для участия в поисках. Любую информацию о местонахождении женщины просят сообщать по номеру горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.

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