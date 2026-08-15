«Дорогу сильно «повело»: дожди и грузовики разрушили участки трассы в Башкирии

Фото: Аккаунт Диниса Юсупова в соцсетях

На трассе Аскино – Старые Казанчи в Башкирии из-за дождей и интенсивного движения грузовиков появились дефекты дорожного полотна. Об этом рассказал глава администрации Аскинского района Динис Юсупов.

На поврежденных участках уже установили предупреждающие знаки. Ремонт дороги силами Карайдельского ДРСУ обещают начать в ближайшие дни.

– Дорогу местами сильно «повело». Держите дистанцию, не разгоняйтесь, особенно на размытых участках, – призвал Юсупов.

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